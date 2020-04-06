Зеленский и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом и кредитные гарантии от США

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу.

Глава государства выразил поддержку Америке в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких.

— США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья, — сказал Владимир Зеленский.

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Кроме того, стороны обсудили возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики как дополнение к ресурсам, которые планируется получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Владимир Зеленский также поблагодарил США за выделение целевой помощи для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее США выделили $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19 в Украине.