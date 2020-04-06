Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а с 6 апреля Кабмин утвердил ряд жестких ограничений, одно из которых — запрет гулять в парках и скверах.

Туда можно зайти только по служебной необходимости или если вы выгуливаете собаку.

Читайте: Саморазвитие, алкоголь и секс – чем украинцы занимаются на карантине (ОПРОС)

Однако предприимчивые украинцы с хорошим чувством юмора не могли оставить эту проблему без своеобразного решения. Владельцы собак начали сдавать своих питомцев в аренду всем желающим, однако не бесплатно.

Животное можно взять в аренду в Киеве, Одессе и даже Виннице. В ассортименте самые разные породы.

Вверх Новости Видео Любая рубрика Lifestyle LOL Происшествия Мир Спорт Украина Шоу-бизнес Показать больше результатов

X