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Факты / Украина

Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а с 6 апреля Кабмин утвердил ряд жестких ограничений, одно из которых — запрет гулять в парках и скверах.

Туда можно зайти только по служебной необходимости или если вы выгуливаете собаку.

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Однако предприимчивые украинцы с хорошим чувством юмора не могли оставить эту проблему без своеобразного решения. Владельцы собак начали сдавать своих питомцев в аренду всем желающим, однако не бесплатно.

Животное можно взять в аренду в Киеве, Одессе и даже Виннице. В ассортименте самые разные породы.

Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, можно ли заразиться коронавирусом от цветущих деревьев. В сезон цветения следует воздержаться от соблазна понюхать цветы, которые растут возле дороги или в местах большого скопления людей.

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