Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а с 6 апреля Кабмин утвердил ряд жестких ограничений, одно из которых — запрет гулять в парках и скверах.
Туда можно зайти только по служебной необходимости или если вы выгуливаете собаку.
Читайте: Саморазвитие, алкоголь и секс – чем украинцы занимаются на карантине (ОПРОС)
Однако предприимчивые украинцы с хорошим чувством юмора не могли оставить эту проблему без своеобразного решения. Владельцы собак начали сдавать своих питомцев в аренду всем желающим, однако не бесплатно.
Животное можно взять в аренду в Киеве, Одессе и даже Виннице. В ассортименте самые разные породы.
-
Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, можно ли заразиться коронавирусом от цветущих деревьев. В сезон цветения следует воздержаться от соблазна понюхать цветы, которые растут возле дороги или в местах большого скопления людей.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-