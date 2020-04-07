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Факты / Украина / Общество

Благовещание 2020: прямая трансляция божественной литургии

7 апреля христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников — Благовещение.

Это первый большой церковный праздник, который украинцы отмечают во время карантина.

Для предотвращения распространения коронавируса Минздрав рекомендовал церквям и религиозным организациям транслировать богослужения в онлайн-режиме.

Факты ICTV подготовили список храмов, которые будут транслировать службу.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

Прямую трансляцию в Храме Вознесения Господня УГКЦ можно посмотреть по ссылке.

В Храме Пресвятой Евхаристии в МДЦ Зарваница прямую трансляцию в большой праздник 7 апреля вы можете посмотреть здесь.

Прямые трансляции обедни к Благовещению можно посмотреть в таких храмах:

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

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