Благовещание 2020: прямая трансляция божественной литургии

7 апреля христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников — Благовещение.
Это первый большой церковный праздник, который украинцы отмечают во время карантина.
Для предотвращения распространения коронавируса Минздрав рекомендовал церквям и религиозным организациям транслировать богослужения в онлайн-режиме.
Факты ICTV подготовили список храмов, которые будут транслировать службу.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Прямую трансляцию в Храме Вознесения Господня УГКЦ можно посмотреть по ссылке.
В Храме Пресвятой Евхаристии в МДЦ Зарваница прямую трансляцию в большой праздник 7 апреля вы можете посмотреть здесь.
Прямые трансляции обедни к Благовещению можно посмотреть в таких храмах:
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.