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Факты / Украина / Общество

Боялись, что инфицирован: на Одесчине люди требовали выселить из села мужчину, который приехал из Чехии

В Одесской области в селе Ракулово Балтского района односельчане решили не пустить в село мужчину, который недавно вернулся из Чехии, потому что боялись, что он инфицирован.

По возвращении в Украину его проверили медики, он здоров и не несет угрозы окружающим.

Сейчас 27-летний мужчина поселился в пустом доме своей бабушки, чтобы пройти обсервацию, но в дом пришли недовольны местные жители с требованием, чтобы тот оставил их деревню.

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На место происшествия приехала полиция, которая обнаружила, что человек придерживается всех требований изоляции, поэтому правоохранители провели разъяснительную работу с испуганными жителями села.

Напомним, 6 апреля житель Тернополя, вернувшийся из Польши после заработков, не смог попасть в собственную квартиру. Родные, испугавшись коронавируса, отказались пускать его домой.

Источник: Нацполиция

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