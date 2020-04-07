Принимают ли частные клиники больных Covid-19 и во сколько обходится лечение

Частные клиники готовы принимать больных с подозрением на коронавирус, но в случае подтверждения диагноза тяжелых пациентов отправят в стационар в государственную больницу.

Кроме того, если болезнь проходит в легкой форме, то пациента под контролем медиков отправляют лечиться дома. С легкими симптомами даже в частной клинике в стационар не возьмут.

Однако врач одного из таких медучреждений отмечает, если же у пациента среднетяжелое или тяжелое состояние, или же он имеет сопутствующую патологию, получает иммунодепрессивные препараты, тогда госпитализация нужна.

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Пребывание в частной клинике обойдется в немалую сумму. Прежде, чем вас положат в стационар, нужно внести депозит 80 тыс. грн. А дальше все будет зависеть от длительности и сложности лечения.

Но рассчитывать можно минимум на 12 тыс. грн в сутки.

Такие цены объясняют тем, что для больных здесь предусмотрены отдельные боксы, а на каждую кровать есть аппарат искусственной вентиляции легких.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что больницы столицы получили препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом.