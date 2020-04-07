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Факты / Украина / Общество

Днепр закрывает въезд транспорта из других регионов с 8 апреля

С 8 апреля в Днепр запрещен въезд транзитного транспорта из других регионов Украины, кроме того, который привлечен к жизнеобеспечению города.

Такое решение приняла специальная комиссия по ликвидации последствий ЧС природного характера местного уровня.

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Ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина. Патрульная полиция, Нацгвардия и ДСНС будут контролировать въезд автомобилей.

Также у тех, кто въезжает в город будут проверять температуру. Людей с повышенной температурой — будут госпитализировать.

К слову, в ночь на 9 апреля начнут работать КПП на въездах во Львовскую область.

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