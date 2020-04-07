Двое больных с Covid-19 сбежали из больницы в Черкассах

Двое больных коронавирусом 6 апреля сбежали из инфекционной больницы в Черкассах, сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Надежда Гетьман.

По ее словам, они покинули территорию больницы через отдельные выходы на улицу, которые есть в каждом боксе.

— В других областях такое уже случалось, у нас такое впервые. Поэтому сегодня на заседании штаба по ликвидации ЧС буду выносить вопрос, как в дальнейшем предотвратить подобные случаи, — подчеркнула она.

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По состоянию на 7 апреля в Черкасской области подтверждено 62 случая инфицирования Covid-19.

В Украине в целом зафиксировано 1 462 случая COVID-19 — 143 за сутки. От коронавируса умерли 45 человек, 28 пациентов выздоровели.

Источник: vikka.ua

Фото: vikka.ua