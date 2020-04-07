Игнорировал карантин: в Запорожье у директора рынка обнаружили Covid-19

В Запорожье у директора рынка, часть которого продолжала работу в условиях карантина, выявили коронавирус.

21 марта работники полиции обнаружили работающие киоски на одном из рынков, несмотря на запрет.

— Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работу рынка остановили, − рассказали в пресс-службе полиции.

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Позже стало известно, что директор рынка находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили заражение коронавирусом. Состояние мужчины тяжелое.

Правоохранителям, которые контактировали с мужчиной, сделали тесты на Сovid-19, их результат отрицательный.

Пока устанавливается круг людей, с которым мог контактировать инфицированный мужчина.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.

В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.