По состоянию на 09.30 7 апреля в Украине зафиксировано 1 462 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 77 случаев;
- Волынская область — 34 случая;
- Днепропетровская область — 15 случаев;
- Донецкая область — 10 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 38 случаев;
- Запорожская область — 41 случай;
- Ивано-Франковская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 53 случая;
- г. Киев — 253 случая;
- Киевская область — 97 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 12 случаев;
- Ровенская область — 40 случаев;
- Сумская область — 51 случай;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 247 случаев;
- Черкасская область — 62 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
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