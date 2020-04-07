По состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.
США на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 368 079 больных, из которых 10 923 умерли.
На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 136 675 человек, умерло – 13 341.
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Италия опустилась на третью строчку. Там 132 547 больных, из них 16 523 умерли и 22 837 выздоровели.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Германия — 103 375;
- Франция – 98 984;
- Великобритания – 52 279;
- Швейцария — 21 657;
- Нидерланды — 18 926;
- Австрия — 12 297;
- Норвегия – 5 865;
- Швеция – 7 206;
- Бельгия — 20 814;
- Португалия — 11 730;
- Польша – 4 413.
В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.