По состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.

США на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 368 079 больных, из которых 10 923 умерли.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 136 675 человек, умерло – 13 341.

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Италия опустилась на третью строчку. Там 132 547 больных, из них 16 523 умерли и 22 837 выздоровели.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Германия — 103 375;

Франция – 98 984;

Великобритания – 52 279;

Швейцария — 21 657;

Нидерланды — 18 926;

Австрия — 12 297;

Норвегия – 5 865;

Швеция – 7 206;

Бельгия — 20 814;

Португалия — 11 730;

Польша – 4 413.

В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.