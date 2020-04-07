Коронавирус открыл возможность закончить войну на Донбассе — заявление экс-послов США

В разгар пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса есть неожиданная возможность завершить войну на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении трех экс-послов США в Украине — Уильяма Перри, Стивена Пайфера и Джона Хербста.

— Распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказывается на Кремле. США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России если Путин прекратит свои военные вторжения в Украину, — пишут послы.

Санкции, введенные против России в 2014 году, помогли снизить экономический рост в стране на 1% ежегодно. Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. Грядет глобальная рецессия, которая нанесет еще один удар по экономике РФ.

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— Сейчас, как никогда, России нужен разрыв с санкциями, — отмечается в заявлении.

Соглашение об отзыве санкций освободило бы ресурсы как в России, так и в Украине для борьбы с коронавирусом.

— Хотя годы дипломатии с целью положить конец войне зашли в тупик, высокий уровень давления со стороны США может помочь выйти из него. Кризис от Covid-19 может дать Кремлю обоснование для согласия, — говорится в заявлении.

По мнению дипломатов, в тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Дональд Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины в обмен на отмену санкций.

— Если бы Путин был готов уйти из Крыма, санкции, которые введены против РФ за аннексию полуострова, также могли бы быть отменены, — подчеркивается в заявлении.

Дипломаты уточнили, что основы соглашения определены в так называемых Минских переговорах между Украиной, Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это прекращение огня и вывод подконтрольных России сил, подтвержденное ОБСЕ, возвращение границы под украинский контроль, местные выборы и некоторая мера децентрализованного принятия решений для всех административных районов Украины.

— Чтобы обеспечить безопасность на Донбассе во время процесса, одной из идей является совместное патрулирование национальной украинской полиции и местной полиции, которая все еще работает на оккупированном Донбассе. Эта договоренность могла бы контролироваться ОБСЕ и — для содействия обеспечению справедливых и безопасных выборов — должна быть поддержана международной миротворческой миссией, — говорят дипломаты.

Эти миротворческие силы должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН и возглавляться нейтральной страной. Ключевым требованием есть, чтобы международную границу Украины с Россией контролировали миротворцы, а не российские военные.

В Вашингтоне Трампу нужна поддержка Конгресса, чтобы снять санкции против России, и в Конгрессе справедливо скептически относятся к тому, что Кремль будет действовать добросовестно.

— Президент Трамп, при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс США отменить санкции против России, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений, — говорится в заявлении.

При двухпартийной и трансатлантической поддержке, Трамп сможет непосредственно взаимодействовать с Путиным.

— Во время пандемии для российских и украинский сил являеться безумие убивать друг друга. Кремлевская агрессия должна быть прекращена. Все страны должны сейчас сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не с соседями, — подчеркнули дипломаты.

Как писали Факты ICTV, подписанный 11 марта в Минске протокол заседания Трехсторонней контактной группы не влечет за собой правовых последствий и не узаконивает ОРДЛО.

Источник: NPR