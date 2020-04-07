PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Больницы Киева получили препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом — Кличко

Медики в Киеве получили противомалярийный препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

— Город получил еще одну партию масок в количестве 200 тыс. единиц. Их начнут продавать в сети аптек Фармация, — добавил мэр.

Читайте: В Киево-Печерской лавре обнаружили 4 больных коронавирусом

По состоянию на утро 6 апреля в столице зафиксировано 267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди больных 8-летний ребенок, два медика и четверо монахов Киево-Печерской лавры.

В Александровской больнице скончался один из пациентов с Covid-19.

Полиция в столице составила 584 протокола на нарушителей карантина. В бюджет взыскано 91,5 тыс. грн. Открыто три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений, добавил Кличко.

Напомним, городские власти Киева не планируют прекращать работу лифтов в жилых домах столицы, чтобы этим остановить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: Виталий Кличко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка