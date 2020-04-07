Больницы Киева получили препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом — Кличко

Медики в Киеве получили противомалярийный препарат Плаквенил для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

— Город получил еще одну партию масок в количестве 200 тыс. единиц. Их начнут продавать в сети аптек Фармация, — добавил мэр.

Читайте: В Киево-Печерской лавре обнаружили 4 больных коронавирусом

По состоянию на утро 6 апреля в столице зафиксировано 267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди больных 8-летний ребенок, два медика и четверо монахов Киево-Печерской лавры.

В Александровской больнице скончался один из пациентов с Covid-19.

Полиция в столице составила 584 протокола на нарушителей карантина. В бюджет взыскано 91,5 тыс. грн. Открыто три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений, добавил Кличко.

Напомним, городские власти Киева не планируют прекращать работу лифтов в жилых домах столицы, чтобы этим остановить распространение коронавирусной инфекции.

Источник: Виталий Кличко