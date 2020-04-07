Минздрав готовит приказ по развертыванию временных госпиталей для больных Covid-19

Минздрав готовит приказ по развертыванию временных госпиталей для размещения больных коронавирусом.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также добавил, что такие госпитали планируют разворачивать для тех, у кого будет легкое течение болезни, однако у кого не будет возможности изолироваться на сутки.

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Ляшко отметил, что в таких госпиталях медики смогут качественно обследовать больных, а в случае необходимости транспортировать людей в больницы.

К слову, в Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 462 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Из них 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Ранее Факты ICTV писали, что в Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.