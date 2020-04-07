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Факты / Украина

Мы на пороге пика коронавируса, говорить об окончании карантина рано — Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов записал видеообращение относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Он призвал украинцев соблюдать карантин и не выходить из дома без надобности.

— Говорить об окончании карантина рано. Сейчас мы находимся на пороге пика коронавируса в Украине. Поэтому призываю вас тщательно соблюдать необходимые правила и самоизоляцию.

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Максим Степанов также отметил, что сейчас Минздрав занимается обеспечением врачей средствами индивидуальной защиты, лекарствами и оборудованием.

— Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, если люди будут придерживаться карантинных мер, то карантин в Украине может закончиться через две недели.

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