На въездах во Львовскую область устанавливают блокпосты для измерения температуры

В ночь на 9 апреля начнут работать КПП на въездах во Львовскую область.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Львовской областной государственной администрации Тарас Грень.

По его словам, областная комиссия ТЭБ и ЧС согласовала установку 14 стационарных и 5 мобильных блокпостов на всех дорогах, которые ведут из Львовской в соседние области.

Читайте: Между областями в Украине обустроят карантинные КПП

Речь идет об Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской. Грень также уточнил, что внутри области такие КПП функционировать не будут.

На блок-постах будут работать сотрудники полиции, Нацгвардии, медики и ГСЧС.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допускает запрет движения частного автотранспорта в столице в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.