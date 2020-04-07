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Факты / Украина / Общество

На въездах во Львовскую область устанавливают блокпосты для измерения температуры

В ночь на 9 апреля начнут работать КПП на въездах во Львовскую область.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Львовской областной государственной администрации Тарас Грень.

По его словам, областная комиссия ТЭБ и ЧС согласовала установку 14 стационарных и 5 мобильных блокпостов на всех дорогах, которые ведут из Львовской в соседние области.

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Речь идет об Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской. Грень также уточнил, что внутри области такие КПП функционировать не будут.

На блок-постах будут работать сотрудники полиции, Нацгвардии, медики и ГСЧС.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допускает запрет движения частного автотранспорта в столице в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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