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Факты / Украина / Общество

Новый корпус Охматдета готов, откроем 1 июня — Зеленский

Строительство нового корпус детской больницы Охматдет завершено, а его открытие планируется в День защиты детей, 1 июня, сообщил президент Владимир Зеленский.

— Охматдет готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня — ко Дню защиты детей, — подчеркнул глава государства.

По его словам, несмотря на непростое время из-за эпидемии коронавируса, удалось соблюсти установленные сроки строительства.

— Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях, — подытожил он.

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