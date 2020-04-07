Погода в Украине на сегодня, 7 апреля 2020

На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +18°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°.

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7 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.