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Факты / Украина

Сильпо запускает услугу доставки продуктов на дом

Сеть супермаркетов Сильпо запускает услугу доставки продуктов питания домой по всей Украине.

В супермаркетах будут работать свои курьеры.

Доставка из Сильпо будет осуществляться только в пределах города.

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Точная дата запуска пока неизвестна.

— Еще немного — и стартуем! Курьеры уже наготове, остались последние приготовления, — говорится в сообщении компании.

Сильпо запускает доставку продуктов – условия

Также в Сильпо уже работает услуга онлайн-предзаказ продуктов с возможностью самовывоза из ближайшего супермаркета.

В компании напомнили, что в супермаркетах придерживаются необходимых мер безопасности: контроль количества посетителей, разметка для соблюдения дистанции и средства защиты у сотрудников.

Напомним, с 18 марта супермаркеты Сильпо сократили время работы своих магазинов, чтобы работникам было легче добраться домой в связи с ограничениями работы транспорта из-за карантина. Почти 180 супермаркетов работают с 9.00 до 22.00.

Есть также несколько супермаркетов, которые закрываются в 21.00 и 21.30.

Фото: Dreamstime

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