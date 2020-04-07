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Факты / Украина

Списки киевлян с подозрением на коронавирус Кличко назвал фейком

Списки киевлян с подозрением на коронавирус, которые якобы просочились в сеть, ненастоящие.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

Он отметил, что информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

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— Это по тем псевдоспискам, которые сегодня гуляют по сети, — отметил Виталий Кличко.

Он также добавил, что мониторинговый центр в своей работе использует опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле.

Напомним, в одном из Telegram-каналов опубликовали якобы списки жителей столицы, которые обращались за помощью к врачам с симптомами коронавируса. В документах обнародовали адреса и другие личные данные киевлян.

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