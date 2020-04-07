В Броварах подтвердился новый случай коронавируса

В Киевской области в городе Бровары подтвердили еще один случай заражения коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко.

— По результатам ПЦР-исследования подтвердился еще 1 случай инфицирования коронавирусом в Броварах у мужчины, 1960 года рождения, — сообщил Сапожко.

Также он добавил, что сейчас больной находится дома под наблюдением врача и в госпитализации не нуждается. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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Сапожко также подчеркнул, что больной проживает в частном секторе. И уже по его месту жительства провели дезинфекцию.

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