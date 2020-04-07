В Черновцах от Covid-19 умер мужчина, который занимался самолечением

В Черновицкой области умер мужчина, который пытался самостоятельно преодолеть коронавирус.

72-летний житель села Годылов Сторожинецкого района неделю лечился дома.

Буковинец попал в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но было уже поздно. Смерть вызвала тяжелая пневмония, которая наблюдается при коронавирусе.

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У мужчины Covid-19 диагностировали еще 29 марта. Ситуацию осложнило то, что буковинец также болел сахарным диабетом.

Напомним, из-коронавируса Черновицкую область полностью закрыли на въезд и выезд. Решение ввести ограничения приняла Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.

Источник: Черновицкая ОГА