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Факты / Украина

В Днепропетровской области зафиксировали 15 новых случаев Covid-19

В Днепропетровской области обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все — в Першотравенске.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

— Наращиваем темпы проведения тестов на коронавирусную инфекцию в области. В частности, обследуем людей, с которыми контактировали больные Covid-19, всех пациентов с пневмонией.

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Всего в области 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Александр Бондаренко также отметил, что четверо жителей области уже выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц.

Ранее Факты ICTV писали, что Днепр закрывает въезд транспорта из других регионов с 8 апреля.

Источник: Днепропетровская ОГА

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