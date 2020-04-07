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Факты / Украина / Политика

У ребенка Скороход обнаружили коронавирус – обоих госпитализировали

Народный депутат Анна Скороход c 4 апреля находится в инфекционной больнице вместе со своим маленьким ребенком, у которого также обнаружили коронавирус.

— Повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у малыша… у него самочувствие плохое, скорая забрала в инфекционное отделение, — написала Скороход в Telegram и добавила, что в зоне риска из-за коронавируса все люди — от младенцев до стариков.

Народная избранница также сообщила, что через несколько дней после госпитализации с ребенком снова стала чувствовать себя хуже.

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— Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим, как будет дальше, — написала Скороход.


Напомним, Скороход заявила о своем первом положительном результате теста на коронавирус 28 марта.

Фото: УНИАН

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