В Киеве зафиксировали 12 случаев коронавируса за сутки, в общем 279 людей заболели. Один человек умер от Covid-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

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— Заболели три женщины от 34 до 41 года, пятеро мужчин от 31 до 67 лет и четверо детей от 3 до 15 лет, — отметил Кличко.

В Александровской больнице скончался 36-летний мужчина от коронавируса, за жизнь которого врачи боролись почти две недели.

— Он был подключен к аппарату ЭКМО — насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось, — отметил мэр города.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 9.00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.