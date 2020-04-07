В Ровно зафиксировали первую смерть от коронавируса

В инфекционном отделении центральной городской больницы Ровно умерла женщина, инфицированная коронавирусом.

Женщина работала в детской областной библиотеке, она стала первой в Ровно у кого лабораторно подтвердили Covid-19. В последние дни женщина находилась в тяжелом состоянии.

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Диагноз женщине поставили 29 марта. С тех пор она находилась в больнице.

Ранее Факты ICTV писали, что в Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

Источник: 7 дней