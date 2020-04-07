PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Ровно зафиксировали первую смерть от коронавируса

В инфекционном отделении центральной городской больницы Ровно умерла женщина, инфицированная коронавирусом.

Женщина работала в детской областной библиотеке, она стала первой в Ровно у кого лабораторно подтвердили Covid-19. В последние дни женщина находилась в тяжелом состоянии.

Читайте: В Украине зафиксировали 1 462 случая коронавируса

Диагноз женщине поставили 29 марта. С тех пор она находилась в больнице.

Ранее Факты ICTV писали, что в Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

Источник: 7 дней

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка