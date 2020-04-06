В Украине планируют открыть мобильные пункты тестирования на коронавирус

Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования на коронавирус и мобильных пунктов тестирования.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат, — сказал он.

По словам Ляшко, такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, “когда первую загрузят на 30 тыс. исследований”.

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— Украина готова проводить 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тыс. тестирований в неделю, — сказал заместитель министра здравоохранения и добавил, что сейчас в Украине проводится около 1 тыс. тестов в день.

К слову, Минздрав запустит телефонную “горячую” линию, куда можно обращаться в случае отказа тестировать на коронавирус.