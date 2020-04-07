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Факты / Украина

В Украине зафиксировали 1 462 случая коронавируса

Коронавирус в Украине зафиксирован у  1462 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Среди летальных случаев за прошедшие сутки — 7 человек старше 60 лет и у которых были сопутствующие заболевания.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 77 случаев;
  • Волынская область — 34 случая;
  • Днепропетровская область — 15 случаев;
  • Донецкая область — 10 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 38 случаев;
  • Запорожская область — 41 случай;
  • Ивано-Франковская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 53 случая;
  • г. Киев — 253 случая;
  • Киевская область — 97 случаев;
  • Львовская область — 29 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 12 случаев;
  • Ровенская область — 40 случаев;
  • Сумская область — 51 случай;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 13 случаев;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черновицкая область — 247 случаев;
  • Черкасская область — 62 случая;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать, и последние новости

Напомним, в Украине усилили карантин. С 6 апреля нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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