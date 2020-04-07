Коронавирус в Украине зафиксирован у 1462 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
Среди летальных случаев за прошедшие сутки — 7 человек старше 60 лет и у которых были сопутствующие заболевания.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 77 случаев;
- Волынская область — 34 случая;
- Днепропетровская область — 15 случаев;
- Донецкая область — 10 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 38 случаев;
- Запорожская область — 41 случай;
- Ивано-Франковская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 53 случая;
- г. Киев — 253 случая;
- Киевская область — 97 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 12 случаев;
- Ровенская область — 40 случаев;
- Сумская область — 51 случай;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 247 случаев;
- Черкасская область — 62 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
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Напомним, в Украине усилили карантин. С 6 апреля нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию.