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Факты / Украина / Общество

В Ужгороде Covid-19 подтвердили у врача и медсестры

В Ужгороде у врача и медицинской сестры пульмонологического отделения городской клинической больницы тестирование подтвердило коронавирус.

Накануне образцы биоматериалов для ПЦР-исследования взяли в 17 медицинских работников, которые до этого активно контактировали с больными COVID-19 местными жителями.

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По данным управления здравоохранения городского совета, положительный результат подтвердился у двух работников медицинской сферы.

Напомним, ранее мы писали, что в Ужгороде коронавирусом инфицирована целая семья священника. Больной вместе с отцом находятся в больнице, а его жена и маленький ребенок лечатся дома.

Источник: Ужгородский местный совет

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