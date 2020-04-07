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Факты / Украина

От 3 до 15 лет: в Киеве за сутки Covid-19 заболели четверо детей

В Киеве за последние сутки зафиксировали коронавирус у четырех детей от 3 до 15 лет.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— Заболели две 3-летние девочки и два мальчика 6 и 15 лет, — заявил Кличко.

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В общем в столице за последние сутки зафиксировали 12 случаев коронавируса, один человек умер.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 9.00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

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