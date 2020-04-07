За два дня потратил 20 тыс. грн: сколько стоит лечение Covid-19 в Украине

Сколько будет стоить лечение Covid-19 в Украине — вопрос открытый. Одессит Шахин Асадов, который оказался в больнице из-за коронавируса, рассказал, что за два дня в стационаре его семья потратила более 20 тыс. грн. Покупали не только дорогие препараты, но и защиту для медиков, рассказал мужчина.

Вадиму из Житомира повезло больше, у него коронавирус не вызвал пневмонию, но лечение также не было бесплатным.

— За экспресс-тест с меня хотели взять 500 грн и 25 грн благотворительного взноса. Во время госпитализации мне выписали рецепт на лекарства. Они мне обошлись в 388 гривен. Всего на лечение я потратил 1 400 гривен, — рассказал он.

Медики объясняют, что лекарства из перечня бесплатных выдают пациентам сразу же. Но есть и специфические антибиотики, которыми лечат коронавирус. А еще — сопутствующие медицинские материалы: их в некоторых больницах не хватает.

— Это лекарство, это капельницы, растворы. Это приборы для проведения капельных вмешательств. Это интубационные трубки, дренажи. Это будет недешево. Боюсь ошибиться — это до тысячи гривен в день, — посчитал заместитель руководителя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

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Дороже всего обойдется аппарат ЭКМО. Это так называемое искусственное легкое для тяжелых пациентов. Таких аппаратов на всю страну лишь 15. К ним, например, подключают больных в столичной Александровской больнице. Но эти колоссальные расходы государство берет на себя.

Подробнее о том, сколько стоит лечение Covid-19, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

К слову, Факты ICTV писали, принимают ли частные больницы больных Covid-19 и во сколько обходится лечение.