За его жизнь боролись несколько недель: в Киеве скончался пациент с Covid-19

В Александровской больнице Киева скончался больной коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.

— Пациент находился в тяжелом состоянии на протяжении всего курса лечения, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, однако это не спасло ему жизнь, — рассказала главврач больницы Людмила Антоненко.

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По ее словам, по состоянию на 6 апреля в больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЭКМО.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 7 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 347 676 человек. Из них выздоровели 277 331 человек, а 74 744 пациента умерли.

В Украине по состоянию утро 7 апреля зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 38 человек и 28 — уже выздоровели.