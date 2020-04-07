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Факты / Украина

Ни одного случая Covid-19 на Николаевщине: Зеленский отправил проверку из Минздрава

В Николаевскую область направят проверку из Минздрава, чтобы проверить правильность тестов на коронавирус.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с председателями ОГА.

— Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов, — говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. Covid-19 подтвержден во всех областях страны, кроме Николаевской.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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