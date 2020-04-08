10 правил ухода за больным Covid-19 на самоизоляции

За людьми с легкими проявлениями заболевания Covid-19, которым врач рекомендовал оставаться дома на самоизоляции, желательно ухаживать одному человеку.

Об этом говорится в правилах ухода за больным Covid-19 в домашних условиях, которые обнародовал Центр общественного здоровья.

Вот эти 10 правил:

Запретить посещение пациента и ограничить его движение местами общего пользования;

Не находиться с пациентом в одной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента (исключением являются кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 с перед контактом);

После контактов с пациентом или его ближайшим окружением необходимо мыть руки с мылом и вытирать их одноразовыми бумажными полотенцами.

Соблюдать кашлевой этикет и прикрывать рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками, или делать это в сгиб локтя.

Использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. После их снятия мыть руки.

Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом оставлять в отдельном контейнере (пакете) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.

Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в помещении с больным, а также ванную комнату и туалет бытовым моечно-дезинфицирующим средством.

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Не обмениваться с пациентом зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и тому подобным.

Стирать вещи пациента можно обычным мылом или порошком при температуре 60-90 °C.

Загрязненное белье не встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

Как известно, Кабмин запретил больным коронавирусом посещать аптеки, продуктовые магазины и выгуливать домашних животных. Также ввели обязательную самоизоляцию лиц старше 60 лет.