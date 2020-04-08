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Факты / Украина

13 лет за госизмену: суд вынес приговор полковнику ВСУ Безъязыкову

Полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков проведет 13 лет в тюрьме с лишением воинского звания за государственную измену и участие в террористической организации.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

В суде было доказано, что Безъязыков, который с 2014 по 2016 год находился в плену боевиков “ДНР”, вступил в состав разведывательного подразделения боевиков, который контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта, сообщает Медийная инициатива за права людей.

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Безъязыков умышленно собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств ВСУ, брал участие в допросах пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций.

Напомним, судебный процесс над Безъязыковым длился с августа 2017 года. СБУ ранее публиковала аудиозаписи, на которых Безъязыков получает информацию о передвижении ВСУ в районе Андреевки.

Фото: Медийная инициатива за права людей

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