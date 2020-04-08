Карантин до 15 мая - продлят ли ограничительные меры

Продолжат ли карантин до 15 мая или ограничения таки закончатся 24 апреля? Этот вопрос беспокоит всех — от школьников до предпринимателей, поэтому Факты ICTV собрали для вас заявления компетентных чиновников, которые влияют на это решение.

12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели до 3 апреля, однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили до 24 апреля.

С 6 апреля вступили в силу более жесткие правила карантина, которые призваны максимально ограничить передвижение людей на улицах и в общественных местах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 апреля заявил, что на протяжении апреля карантинный режим не отменят и не смягчат.

Скорее всего, его продлят до начала мая.

— В течение апреля мы не отступим от карантина, который был введен до 24 апреля и, скорее всего, продолжим его до начала мая, — заявил премьер.

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мер в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников.

К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

— Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время, — сообщил глава государства.

Ежедневно количество людей, заразившихся коронавирусом Covid-19, растет. По состоянию на 9.00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человек, из них 37 детей с коронавирусной болезнью. В критическом состоянии — те, которые нуждаются в интенсивной терапии, 33 человека. На амбулаторном лечении — 824 человека.

Показатель летальности на сегодня в Украине составляет 3,1%, хотя 3 он составил 2,4%.

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Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение об отмене режима ограничительных мер из-за коронавируса Кабинет министров будет принимать ближе к завершению установленных сроков карантина.

— Мы только на третьем дне усиленных карантинных мер. Поэтому вопрос завершения карантина мы будем комментировать не ранее чем за 10 дней, — сказал он.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что сейчас слишком рано говорить об окончании карантина.

— Говорить об окончании карантина рано. Сейчас мы находимся на пороге пика коронавируса в Украине. Поэтому призываю вас тщательно соблюдать необходимые правила и самоизоляцию.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин отменят не раньше второй половины мая.

— Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста, – заявил Аваков.

Министерство образования Украины тем временем опровергло слухи об отмене ВНО и продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года.

В ведомстве также напомнили, что продление карантина невозможно без соответствующего решения Кабинета министров.

Поэтому об официальном продлении карантина станет известно только во время принятия такого решения правительством.

Напомним, 6 апреля в Украине заработает Всеукраинская школа онлайн. Факты ICTV публиковали расписание и список телеканалов, которые будут транслировать онлайн-уроки.