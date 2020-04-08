Досточки от коронавируса: как наживаются на здоровье украинцев

В Украине начали продавать необычное средство, которое “преодолеет” даже коронавирус. В Харькове настоящий бум. Там продают чудодейственные досточки, которые лечат от всех болезней.

Такие чрезвычайные истории рассказывают продавцы чудо-талисманов.

— У нас, вот, например, уже был результат. Двусторонняя пневмония, 92 года женщине. И у нее двусторонняя пневмония, острая. В больнице от нее через несколько дней отказались. Сказали: идите домой, лежите! Нам здесь болеть не надо! Она пошла домой, а у нее дочь — клиент наш — ее обложила лакеями полностью, и человек через неделю встал на ноги, — говорят продавцы.

Мужчина рассказал, что попал в странный офис, где стояли только стол и два стула.

— Их продукт, то есть вот эти вот досточки. Какой у них принцип действия, они мне рассказывали. Там внутри находится какая-то плата. Которая создает благоприятные фоны энергетические и защищает от всех посторонних излучений, — рассказал покупатель.

Стоимость такого куска пластика до $600. Сегодня это 16 000 грн. А одной дощечки, как говорят продавцы, для полного счастья — мало. Поэтому, мол, надо покупать сразу три.

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Только человек отдал деньги и снял это на видео — вызвал полицию.

Уже потом женщины признались, что эта продукция не лечит, она восстанавливает иммунитет.

Напомним, 7 апреля Украина получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин.