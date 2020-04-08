Кабмин расширил список лиц старше 60 лет, которым не нужна самоизоляция

Кабинет министров Украины разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей старше 60 лет.
Инфографику с уточнением опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
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Не находится на самоизоляции по рабочим причинам могут:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предупреждении коррупции;
- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19.
Еще одна категория — лица, обеспечивающие деятельность учреждений, которые:
- предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
- предоставляют услуги в сферах централизованного водоснабжения, водоотвода, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
- являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
- включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
Как писали Факты ICTV, Кабинет министров дал разъяснения, какие именно ограничения в карантин действуют для людей старше 60 лет.
Источник: Денис Шмыгаль