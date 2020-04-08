Кабмин расширил список лиц старше 60 лет, которым не нужна самоизоляция

Кабинет министров Украины разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей старше 60 лет.

Инфографику с уточнением опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Читайте: Кабмин изменил список предприятий, которым можно работать в карантин

Не находится на самоизоляции по рабочим причинам могут:

государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предупреждении коррупции;

военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19.

Еще одна категория — лица, обеспечивающие деятельность учреждений, которые:

предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;

предоставляют услуги в сферах централизованного водоснабжения, водоотвода, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;

являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;

включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

Как писали Факты ICTV, Кабинет министров дал разъяснения, какие именно ограничения в карантин действуют для людей старше 60 лет.

Источник: Денис Шмыгаль