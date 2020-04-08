Когда завершится карантин из-за коронавируса — ответ Минздрава

Решение об отмене режима ограничительных мер из-за коронавируса Кабинет министров будет принимать ближе к завершению установленных сроков карантина.
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
— Мы только на третьем дне усиленных карантинных мероприятий. Поэтому вопрос завершения карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, — сказал он.
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Для принятия решения о завершении карантина Министерство здравоохранения исследует эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, сравнивает все сценарии, которые происходят в странах ЕС и в странах соседях, которые позже Украины ввели превентивные меры, пояснил Ляшко.
Как известно, Министерство здравоохранения прогнозирует пик распространения коронавируса в Украине перед Пасхой.