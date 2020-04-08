Контактировал с больным: в ВСУ обнаружили еще один случай коронавируса

По состоянию на 07.00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, из них 1 летальный.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Также на изоляции находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 19 человек.

— Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.

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Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Люди, контактировавшие с военным, находятся на самоизоляции.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 1 668 случаев коронавируса, из которых 52 — летальные. Излечилось 35 пациентов.