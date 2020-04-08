Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 8 апреля, коронавирусом Covid-19 заболели 15 человек.
В целом в столице 294 подтвержденных случая заболевания.
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Лабораторно подтверждены случаи добавились в таких районах:
- Печерский 48 (+0);
- Дарницкий 43 (+3);
- Голосеевский 28 (+1);
- Оболонский 22 (+0);
- Соломенский 22 (+3);
- Шевченковский 42 (+3);
- Подольский 21 (+0);
- Деснянский 18 (+2);
- Днепровский 18 (+2);
- Святошинский 15 (+1).
В больницы столицы госпитализировали восьмерых пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.
Напомним, по состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая заболевания коронавируса.
Источник: Виталий Кличко