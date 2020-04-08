Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 8 апреля, коронавирусом Covid-19 заболели 15 человек.

В целом в столице 294 подтвержденных случая заболевания.

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Лабораторно подтверждены случаи добавились в таких районах:

Печерский 48 (+0);

Дарницкий 43 (+3);

Голосеевский 28 (+1);

Оболонский 22 (+0);

Соломенский 22 (+3);

Шевченковский 42 (+3);

Подольский 21 (+0);

Деснянский 18 (+2);

Днепровский 18 (+2);

Святошинский 15 (+1).

В больницы столицы госпитализировали восьмерых пациентов. Другие лечатся дома под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая заболевания коронавируса.

Источник: Виталий Кличко