Коронавирус в Киево-Печерской лавре: инфицированы 30 духовников

Братия Киево-Печерской лавры получила результаты тестов на коронавирус, проведенных 4 апреля.

30 духовников из 44 получили положительные результаты, сообщила журналистка Викна СТБ Ирина Заславец.

Над результатами тестов работали в лаборатории Диаген.

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Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин из-за коронавируса и провели тестирование братии монастыря и настоятеля лавры Павла.

Позже стало известно, что митрополит Павел ушел на самоизоляцию.