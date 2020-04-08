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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1 668 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сейчас ситуация в регионах слудующая:

  • Винницкая область — 89 случаев;
  • Волынская область — 36 случаев;
  • Днепропетровская область — 41 случай;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 21 случай;
  • Закарпатская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 45 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 198 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • Киев — 256 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ровенская область — 44 случая;
  • Сумская область — 56 случаев;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 15 случаев;
  • Черновицкая область — 273 случая;
  • Черкасская область — 80 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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