По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 430 453 человека. Из них выздоровели 301 385 человек, а 82 133 пациентов умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 399 081 больной.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 141 942 человека, умерло — 14 045.

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Италия опустилась на третью позицию. Там 135 586 больных, из них 17 127 умерли и 24 392 выздоровели.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Германия — 107 663;

Франция — 110 070;

Великобритания — 55 949;

Бельгия — 22 194;

Швейцария — 22 253;

Нидерланды — 19 709;

Австрия — 12 639;

Португалия — 12 464;

Норвегия — 6 086;

Швеция — 7 693;

Польша — 4 848.

В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Умерли от коронавируса 45 человек и 28 — уже выздоровели.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.