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Факты / Украина

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 8 апреля

По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 430 453 человека. Из них выздоровели 301 385 человек, а 82 133 пациентов умерли.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 399 081 больной.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 141 942 человека, умерло — 14 045.

Читайте: В Минздраве назвали условие, при котором можно смягчать карантин в Украине

Италия опустилась на третью позицию. Там 135 586 больных, из них 17 127 умерли и 24 392 выздоровели.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Германия — 107 663;
  • Франция — 110 070;
  • Великобритания — 55 949;
  • Бельгия — 22 194;
  • Швейцария — 22 253;
  • Нидерланды — 19 709;
  • Австрия — 12 639;
  • Португалия — 12 464;
  • Норвегия — 6 086;
  • Швеция — 7 693;
  • Польша — 4 848.

В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Умерли от коронавируса 45 человек и 28 — уже выздоровели.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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