По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 430 453 человека. Из них выздоровели 301 385 человек, а 82 133 пациентов умерли.
США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 399 081 больной.
На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 141 942 человека, умерло — 14 045.
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Италия опустилась на третью позицию. Там 135 586 больных, из них 17 127 умерли и 24 392 выздоровели.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Германия — 107 663;
- Франция — 110 070;
- Великобритания — 55 949;
- Бельгия — 22 194;
- Швейцария — 22 253;
- Нидерланды — 19 709;
- Австрия — 12 639;
- Португалия — 12 464;
- Норвегия — 6 086;
- Швеция — 7 693;
- Польша — 4 848.
В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировали 1 462 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Умерли от коронавируса 45 человек и 28 — уже выздоровели.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.