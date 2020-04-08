Киевские врачи используют возможности телемедицины во время карантина

В Украине все больше используются онлайн-консультации для проведения дистанционного приема пациентов. Это особенно актуально во время карантина и является одним из шагов, который позволяет предотвратить распространение Covid-19 и ОРВИ в Украине. На днях в телемедицинское пространство через платформу Telemed24 присоединились врачи и пациенты нескольких киевских больниц. Только за прошлую неделю было проведено более 200 дистанционных консультаций.

Онлайн-прием значительно повышает уровень безопасности для пациентов и врачей в условиях пандемии. Уменьшается количество выходов за пределы своего дома и уровень вероятности инфицирования как врача, так и пациента. Обычно, это упрощает работу для меня, я могу осматривать и писать в электронной карточке одновременно, и пациент на безопасном расстоянии, — комментирует возможности телемедицины Ксения Стус — врач общей практики семейной медицины ЦПМСП №1 Днепровского района г. Киев.

Согласно рекомендациям Минздрава, во время пандемии Covid-19 в случае возникновения первых симптомов заболевания пациент должен обратиться к семейному врачу. Современные технологии позволяют предотвращать лишние контакты потенциально больных людей с окружающими. С использованием мобильного приложения Medcard24 пациент может выбрать врача с любого медицинского учреждения, ведь там отображаются специалисты, которые есть в электронной системе здравоохранения Украины eHealth.

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Онлайн-консультации через телемедицинскую платформу Telemed24 позволяют:

сделать онлайн-запись на консультацию (даже на телефонный звонок) на конкретное время;

провести видеочат с пациентом, сделать назначение на лечение, выписать электронный рецепт и направление на диагностику;

настроить календарь наблюдения за показателями здоровья пациента, если он на самоизоляции и требует постоянного мониторинга;

дистанционно заключить декларацию с пациентом.

Telemed24 — это телемедицинский онлайн-сервис Региональной медицинской информационной системы Медстар, которая первая в Украине получила сертификат соответствия КСЗИ и позволяет проводить защищеные онлайн-консультации в формате врач-пациент. Это означает, что персональные данные пациента хранятся в безопасности и не будут разглашены.

Напомним, ранее мы писали, что медики, которые вовлечены в борьбу против коронавирусной инфекции, получат доплаты на уровне 300%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.