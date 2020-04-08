Киевские предприниматели не будут платить ЕСВ до конца апреля

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ — единого социального взноса — до 30 апреля.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинге сообщил мэр Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что такое правило действует с 1 марта.

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— Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемого частичной безработице на период действия ограничений.

Как заявил мэр, такую ​​услугу предоставляет Государственный центр занятости: нужно обратиться в учреждение по месту регистрации, в качестве плательщика ЕСВ.

Также Виталий Кличко напомнил, что на время ограничительных мер начали действовать кредитные каникулы для предпринимателей.

— Недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта на период ограничений мы освободили арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды.

Напомним, в связи с карантином Виталий Кличко пообещал материальные выплаты малообеспеченным семьям не позднее, чем до Пасхи.