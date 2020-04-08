PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Больницы Киева работают в штатном режиме, отменили только плановые операции — Кличко

Все больницы и поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства и все необходимое, чтобы оказывать медицинские услуги киевлянам.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— Главное внимание мы сегодня уделяем борьбе с распространением коронавируса. Следуя рекомендациям и ВОЗ, и Минздрава Украины, мы рекомендовали больницам отменить плановые операции.

Сегодня операционные вмешательства делают только в экстренных случаях, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Всем сотрудникам скорой втрое увеличены оклады – Степанов

Также мэр Киева добавил, что городу сейчас хватает врачей, в том числе и инфекционистов.

Напомним, по состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая коронавируса, из которых 15 — медики.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка