Больницы Киева работают в штатном режиме, отменили только плановые операции — Кличко

Все больницы и поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства и все необходимое, чтобы оказывать медицинские услуги киевлянам.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— Главное внимание мы сегодня уделяем борьбе с распространением коронавируса. Следуя рекомендациям и ВОЗ, и Минздрава Украины, мы рекомендовали больницам отменить плановые операции. Сегодня операционные вмешательства делают только в экстренных случаях, — отметил Виталий Кличко.

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Также мэр Киева добавил, что городу сейчас хватает врачей, в том числе и инфекционистов.

Напомним, по состоянию на 12.00 8 апреля в Киеве зафиксировали 294 случая коронавируса, из которых 15 — медики.