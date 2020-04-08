Мэр Николаева объяснил, почему нет больных коронавирусом в области

Мэр Николаева Александр Сенкевич не видит феномена в том, что в Николаевской области нет ни одного случая коронавируса Covid-19.

В области провели 69 ПЦР-исследований 71 больному. До сих пор ожидают пять результатов.

— Феномен в том, что по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествующих: как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что людей очень мало было за границей. И те, кто мог заразиться или потенциально контактировать с теми, кто болеет очень мало, — говорит Сенкевич.

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В городе к приему больных готовят шесть больниц.

Центральную инфекционную больницу отремонтировали перед эпидемией. Закупили 16 аппаратов искусственной вентиляции легких и расходники к ним. В области есть 1,5 тыс. ПЦР-тестов.

— Когда президент задает вопрос: “Что вы там скрываете?” — то сегодня некоторые врачи и чиновники уже ждут первого заболевшего. Чтобы скорее показать, что мы ничего не скрываем. Но у нас не Советский Союз, чтобы что-то скрывать, это не Чернобыль. Мы все в Украине находимся в одном положении и понимаем: чтобы быстро лечиться, нужно иметь актуальную информацию, — говорит мер.

Напомним, сейчас коронавирус зафиксирован во всех областях Украины, кроме Николаевской.

Фото: Александр Сенкевич