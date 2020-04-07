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Факты / Украина / Общество

На Буковине трое священников заразились коронавирусом

В Черновицкой области 7 апреля было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, среди них трое священнослужителей.

Об этом повидоив глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— К большому сожалению, получили также сегодня подтверждение о том, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков также трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления, — отметил чиновник.

По его словам, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая уже составляет 273 человека, из которых 16 — выздоровели.

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Напомним, о случае инфицирования коронавирусом семьи ужгородского священника стало известно в воскресенье, 5 апреля.

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