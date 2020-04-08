На Херсонщине из обсервации сбежали 15 человек, которые вернулись из Крыма

Полиция Херсонской области составила админпротоколы на 15 граждан, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться после возвращения из Крыма.

Полицейские установили, что всего через пункт въезда-выезда Каланчак из оккупированного Крыма прибыли 20 человек, которых поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

Читайте: Скольких нарушителей карантина поймали в Киеве и кто чаще попадался

Большинство граждан из западных регионов и Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой.

За нарушение правил обсервации они должны уплатить штраф от 17 тыс. грн.

Напомним, в Украине заработало приложение Дія для контроля самоизоляции. За отказ от его использования предусмотрен штраф.