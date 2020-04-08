8 апреля на Ровенщине было зарегистрировано 7 новых случаев Covid-19, шесть из которых — это медицинские работники районной больницы в Сарнах.

Заразились 5 медсестер и санитарка из отделения интенсивной терапии, в возрасте от 38 до 55 лет. Седьмая пациентка — 48-летняя женщина из Ровно.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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— Исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска, а также как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции. Анализы методом ПЦР проводил Ровенский центр общественного здоровья, — говорится в сообщении.

Виталий Коваль добавил, что у инфицированных медиков бессимптомное течение болезни.

Двое пациентов Сарненской ЦРБ, ранее заболевших Covid-19, получили первые негативные результаты тестов.

— Сейчас делается повторное тестирование. При наличии второго отрицательного результата они будут считаться выздоровевшими от коронавируса, — добавил Виталий Коваль.

С начала карантина на Ровенщине было зарегистрировано 51 случай Covid-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 апреля подтвердили 1 668 случаев коронавирусной болезни.